Concorso per 4900 posti nella Pa più 5200 assunzioni in amministrazioni centrali: il decreto

Firmato il bando per concorso di reclutamento di 4902 unitò nella Pa e per l’assunzione di 5200 unità nell’amministrazione centrale dal ministro Giulia Bongiorno.

E non basta, sono stati autorizzati anche fondi per altre assunzioni e procedure concorsuali. Tutto questo quanto previsto dald ecreto firmato dal ministro della PA Bongiorno.

1omila assunzioni nella Pubblica amministrazione

“Prosegue l’impegno del governo a investire nella Pa e a favorire l’ingresso di nuove leve. Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali” afferma la nota del ministero.

“Con lo stesso provvedimento, – aggiunge la Bongiorno – ho inoltre autorizzato l’utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali. Ora il decreto sarà trasmesso al ministero dell’Economia e delle Finanze per la controfirma del ministro Giovanni Tria”