Concorso pubblico 2019, Bando Marina per Allievi Ufficiali Piloti e AUFP

Aumentano i concorsi per tutti coloro che desiderano servire e difendere il nostro paese. Stiamo parlando nello specifico dei Concorsi Difesa 2019, con un nuovo concorso nella Marina Militare, il quale scade il prossimo 10 giugno. Il nuovo concorso prevede la selezione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare e agli Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare.

Concorso per poter lavorare nella marina militare

Il concorso di cui vi stiamo parlando è stato pubblicato sul portale ufficiale della Marina Militare per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 e per l’ammissione Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 19° corso AUFP.

I Profili che la marina cerca

Tale concorso per Ufficiali Piloti e AUFP prevede una procedura concorsuale il quale selezionerà i vari candidati per i seguenti posti:

• 10 posti per l’ammissione al 19° corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) di cui: n. 7 per il Corpo di Stato Maggiore; n. 3 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

• 80 posti per l’ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale di cui:

• 3 posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale;

• 3 posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali;

• 4 per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture;

• 30 per il Corpo Sanitario Militare Marittimo – medici;

• 40 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

• 52 posti per l’ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale di cui: n. 20 per il Corpo di Stato Maggiore; n. 2 per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare;

• 30 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Requisiti richiesti

Per i profili sopra riportati, sono stati messi a disposizione 142 posti al fine di poter lavorare per la Marina Militare. Coloro che avranno intenzione di candidarsi, sono richiesti i seguenti requisiti:

• età compresa tra i 17 ed i 38 anni;

• cittadinanza italiana;

• godere dei diritti civili e politici;

• aver tenuto una condotta incensurabile;

• aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

• qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP): non essere già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata o trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.

L’esame e le prove per il concorso

L’esame per tale concorso prevede le seguenti prove da sostenere :

• valutazione dei titoli;

• prova scritta di selezione;

• prove di efficienza fisica;

• prova di lingua inglese;

• accertamenti psico-fisici;

• accertamento attitudinale;

• accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo;

• accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale;

• prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale.

La candidatura

Tutti coloro che sono intenzionati a candidarsi sono pregati di visitare il sito del Ministero della Difesa oltre che a seguire le procedure indicate per il concorso di interesse. Infine, la candidatura deve essere presentata entro e non oltre il giorno 10 giugno 2019.

Ecco il link per scaricare il bando:

http://www.marina.difesa.it/Pagine/default.aspx