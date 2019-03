Il ministro dell’Istruzione Bussetti ha avviato un nuovo Concorso Scuola rivolto all’assunzione del Personale ATA, il Ministro. Infatti è stato firmato il decreto 576 autorizzando così la pubblicazione dei Bandi 24 Mesi per il Personale ATA che comprende quindi l’assunzione del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola.

Concorso Scuola Personale ATA: tutti i dettagli

Il Bando, come abbiamo detto, è rivolto a chi vuole lavorare come Personale ATA all’interno delle scuole Italiane. Il Concorso permetterà l’assunzione per una durata massima di 24 mesi, a partire dal 1 settembre 2019.

Sono gli Uffici Scolastici Regionali che pubblicano i bandi di concorso e le graduatorie. Quest’ultime da cui saranno individuati i nominativi del personale assunto, sono quelle permanenti provinciali. In base alla propria posizione in graduatoria e ai posti resi disponibili, le risorse potranno scegliere di lavorare per l’anno 2019-2020 nella scuola

Mettiamo, di sotto, a disposizione, tutti i bandi pubblicati dalle singole Regioni, con la data di scadenza in cui bisogna inviare la domanda di partecipazione. Le Regioni non presenti, pubblicheranno a breve i relativi bandi.

Le regioni che per ora hanno pubblicato il bando sono:

Lazio con data di scadenza entro 10 Aprile;

Umbria con data di scadenza entro 11 Aprile;

Campania con data di scadenza entro 12 Aprile;

Piemonte con data di scadenza entro 19 Aprile;

Marche con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Liguria con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Lombardia con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Puglia con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Abruzzo con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Basilicata –con data di scadenza e Domande entro il 19 Aprile

Emilia Romagna con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Sicilia con data di scadenza entro il 20 Aprile;

Toscana con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Friuli Venezia Giulia con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Molise con data di scadenza entro il 19 Aprile;

Calabria con data di scadenza entro il 18 Aprile;

Veneto con data di scadenza entro il 7 Aprile;

Sardegna con data di scadenza entro il 17 Aprile.

I bandi di concorso del Personale Ata è rivolto a chi ha già maturato 24 mesi di servizio e riguardano i ruoli relativi ai profili professionali dell’area A e B, inoltre i bandi sono per soli titoli e fanno riferimento all’anno scolastico 2019 – 2020.

I profili professionali interessati dai Concorsi sono:

– Collaboratori scolastici (CS);

– Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie (CR);

– Assistenti Amministrativi (AA);

– Assistenti Tecnici (AT);

– Cuochi (CU);

– Guardarobieri (GU);

– Infermieri (IF).

