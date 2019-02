Condono: liti pendente, rottamazione e saldo e stralcio, le novità

È possibile che la definizione della lite pendente avvenga a costo zero, se era già stato assolto, in

qualunque modo, il tributo cui è riferita una sanzione oggetto di contenzioso. Di conseguenza, i

contribuenti devono solo verificare se la sanzione oggetto della lite sia collegata al tributo.

Si possono considerare sanzioni non collegate al tributo quelle irrogate con specifico atto: infatti, in

caso contrario, è necessario che l’ufficio notifichi un avviso di accertamento contenente all’interno

imposte e relative sanzioni.

Rottamazione-ter

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 18.02.2019, prot. 39209, ha pubblicato il modello

aggiornato per la presentazione dell’istanza di accesso alla definizione delle liti pendenti, specificando

le riduzioni concesse nell’ambito della sanatoria e limitando la platea di fruitori.

Infatti, il documento specifica che il perfezionamento della controversia, per i fruitori della rottamazione-bis, è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018 dovute all’agente della riscossione.

Tale limitazione non tiene conto delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, che ha

esteso l’accesso ai soggetti che hanno chiesto la rottamazione-bis ma che non sono in linea con i

pagamenti, stabilendo un nuovo e più lungo piano di rateizzazione.

Saldo e stralcio per le Casse professionali

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando alle Casse di previdenza alcune comunicazioni che

chiariscono che non è automatico il saldo e stralcio per le Casse dei professionisti, ma anzi è

necessario che vi sia un nullaosta della Cassa per consentire agli iscritti di beneficiare della sanatoria.