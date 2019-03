Congedo donne vittime di violenza (modulo SR165 e istruzioni in pdf)

La domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza, per tutte le informazioni consigliamo di leggere: Donne vittime di violenza, online la domanda per il congedo, le novità

La domanda va in formato cartaceo con il modulo SR165 scaricabile qui: SR165_Ind_cong_viol_gen_def

In via telematica mediante una delle seguenti modalità: