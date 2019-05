Oltre al congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare in situazione di handicap grave retribuito per due anni; esiste un’altra tipologia di congedo per gravi motivi, sempre per due anni ma non è retribuito. Analizziamo i requisiti di questa forma di congedo rispondendo anche ad un quesito di una nostra lettrice.

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104

Congedo per gravi motivi: chi può fare richiesta

Possono far richiesta del congedo di due anni anche frazionati, sia i lavoratori del settore pubblico che privato, in circostanza di grave motivo personale o per i loro familiari. Il congedo di due anni non è retribuito e non è coperto da nessun tipo di contribuzione nel periodo di assenza dal lavoro. In tale periodo viene conservato il posto di lavoro e le sue mansioni.

I gravi motivi sono disciplinati dal Decreto Ministeriale numero 278/2000, ed esattamente:

quando subentrano necessità dovute dal decesso di un familiare;

assistenza e cura al familiare con disabilità grave;

quando il lavoratore si trova in situazioni di grave disagio personale, viene esclusa la malattia.

Sono incluse anche le patologie gravi per i familiari a cui bisogna prestare assistenza.

Fruizione del congedo

Il congedo può essere fruito per due anni senza retribuzione durante tutta la vita lavorativa; può essere fruito anche in modo frazionato a giorni. La richiesta deve essere effettuata al datore di lavoro che entro dieci giorni dovrà dare risposta. Ricordiamo che il datore di lavoro può rifiutarsi motivando le ragioni produttive e organizzative del rifiuto. Ricordiamo che durante il congedo il lavoratore non può svolgere nessun’attività lavorativa.

Anzianità contributiva

Una lettrice ci ha posto la seguente domanda: Buongiorno, sono una lavoratrice invalida con legge 104 per pregresso linfoma. Vorrei chiedere alla mia azienda il congedo straordinario non retribuito per motivi personali previsto dalla legge 104, con quest’azienda ho un’anzianità di 6 mesi, è influente l’anzianità? Il contratto applicato è quello delle Cooperative Sociali. Aspetto un vostro cenno di riscontro

La normativa non prevede un’anzianità contributiva, ma alla domanda bisogna allegare idonea documentazione da presentare al datore di lavoro. Nel caso specifico la normativa chiarisce che il lavoratore può fare richiesta del congedo se si trova nelle “situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo”. Le consiglio di rivolgersi ad un patronato e illustrare la sua situazione e se è possibile fare richiesta del congedo. Ricordiamo che i periodi non coperti da contribuzione possono essere riscattati con i contributi volontari utili al conseguimento della pensione.