Sottoscrivi investimento arancio, puoi avere il 2% su conto arancio fino al 31 dicembre 2019. Scegliendo di investire nei diversi fondi Arancio potrai avere il 2% su Conto Arancio sullo stesso importo che hai scelto di investire.Vediamo come funziona.

2% sui fondi di investimento Arancio: ecco come aderire

Scegli tra i fondi più adatti alle tue esigenze e fai un investimento entro le ore 16 del 28/06/2019, potrai beneficiare di un tasso speciale del 2% su Conto Arancio dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, sugli importi pari ai nuovi fondi acquistati.

Sottoscrivi almeno uno dei fondi collocati da ING DIRECT Sicav o fai un ulteriore investimento dal tuo Conto Arancio o Conto Corrente Arancio tra il 01/04/2019 e il 28/06/2018 (ordini inseriti entro le h.16:00)

Una condizione da rispettare per ottenere il 2% sugli investimenti, è mantenere tutti i tuoi investimenti fino al 31 dicembre 2019, sia i nuovi acquisti che i fondi acquistati prima del 01/04/2019, altrimenti comporterà la perdita del tasso speciale 2% per tutto il periodo e su tutti gli importi.

2% sui fondi di investimento Arancio: le condizioni

Il 2% ti sarà riconosciuto dall’01/07/2019 al 31/12/2019, sul Conto Arancio, su un importo massimo pari alla somma investita nel periodo promozionale nei prodotti della gamma Investimenti Arancio, fino a 200.000 euro.

Inoltre facciamo presente che il 2% non ti verrà riconosciuto per le somme sulle quali stai già beneficiando di un tasso promozionale con Arancio+ o Rendimento Continuo, o nel caso in cui disinvesti prima del 31/12/2019.

Possono aderire all’iniziativa sia i nuovi clienti investimenti Arancio sia i già clienti Investimenti Arancio che effettuano nuovi acquisti di fondi.

È possibile effettuare gli switch tra diversi fondi, e ciò non comporterà la perdita del tasso speciale 2%.

Il tasso promozionale ti sarà accreditato, al netto della ritenuta fiscale, sul Conto Arancio di riferimento alla scadenza della promozione con valuta 31 dicembre 2019. Dopo tale data verrà applicato il tasso base in vigore, attualmente pari al 0,1%.

Nel caso in cui decidessi di cambiare o chiudere il Conto Arancio sul quale è collegato il dossier fondi, perderai il diritto al tasso speciale 2%.

Ti ricordiamo che hai tempo fino al 28/6/2019 per scoprire gli investimenti Arancio.

Conto deposito con i migliori rendimenti di giugno 2019