Conto corrente: ecco i più vantaggiosi nel mese di luglio 2019

Per poter scegliere un conto corrente conveniente bisogna trovare il giusto equilibrio tra i costi applicati e i servizi offerti, considerato che le esigenze variano sensibilmente da persona a persona. In base alle necessità più comini, come le emissioni di bonifici, le domiciliazioni, i prelievi e i pagamenti, abbiamo selezionato le 5 banche più convenienti del mese di luglio 2019.

Conti correnti più vantaggiosi di luglio 2019

La banca Wibida dà la possibilità ai nuovi correntisti di un conto corrente senza canone per un anno, e nel caso in cui vi si accredita lo stipendio o si ha una giacenza di almeno 5.000 euro il conto corrente resterà gratuito. Inoltre vi è anche una promozione per i nuovi clienti che aprono un nuovo conto entro il 31 luglio: un dispositivo Telepass a canone zero per un anno, senza costi di attivazione per il servizio europeo. In più i nuovi clienti possono beneficiare di un tasso creditore lordo annuo dell’1,60% sui risparmi vincolati per 6 mesi entro il 31 agosto.

La banca WeBank offre un conto corrente a zero spese e senza canone inoltre offre per chi apre un conto corrente entro il 31 luglio 80 euro in buoni carburante IP. Per ottenere ciò bisogna accreditare in conto stipendio o pensione o vincolare almeno 1.000 euro per 12 mesi.

Crédit Agricole propone un conto corrente on line con canone gratuito, bonifici e prelievi gratuiti e la possibilità di ricevere come un premio di benvenuto che consiste in un coupon Amazon da 100 euro, quando si predispone l’accredito in conto dello stipendio o della pensione oppure di un versamento di 10.000 euro.

Banca Hype propone una carta conto che sostituisce in tutte le operazioni base un conto corrente tradizionale, si possono effettuare le seguenti operazioni: accredito stipendio, domiciliazioni periodiche, bonifici, pagamenti bollettini. Ogni anno la carta può essere caricata di 50.000 euro al massimo. Il canone annuo è pari a 12 euro, mentre i bonifici e i prelievi sono gratis.

Tinaba è un conto corrente della Banca Profilo a zero canone, con bonifici e instant payments gratuiti e una prepagata MasterCard senza costi di ricarica. Il conto si può gestire tramite un’app evoluta dedicata.