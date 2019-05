Conto deposito a 6 mesi, con i migliori rendimenti di maggio 2019

Un conto deposito è dei prodotti finanziari che ti permettono di far fruttare i tuoi risparmi vincolandoli presso un istituto di credito, che offrono un tasso di interesse stabilito al momento della stipula del contratto. Dobbiamo considerare che stiamo attraversando un periodo dove i tassi sono storicamente molto bassi, ma anche il tasso di inflazione è vicino allo zero. Quindi il tasso reale attuale, cioè al netto dell’inflazione è confrontabile con i tassi dei conti deposito in altri periodi storici che erano più alti.

Conto deposito a 6 mesi: ecco i migliori rendimenti del mese di maggio 2019

Per poter scegliere correttamente il conto deposito bisogna, si confrontare gli interessi netti alla scadenza, ma anche considerare la solidità dell’istituto di credito, alla semplicità di stipula del contratto, e al customer care.

Dopo aver effettuato un attento confronto tra i vari conti depositi presenti sul mercato, abbiamo scelto i migliori conti deposito a 6 mesi attivi nel mese di maggio 2019 e li abbiamo di seguito elencati (nella tabella sottostante) in base al loro rendimento e tenendo conto dell’imposta di bollo.

Ti suggeriamo di tener conto nella scelta del conto deposito se la proposta dell’istituto di credito è rivolta ai nuovi clienti, nel caso in cui tu già sei cliente di tale banca, non potrai usufruire dell’offerta.

Conti deposito: i migliori depositi vincolati di maggio 2019

Conto deposito: i migliori conti deposito a 6 mesi di maggio 2019

Ecco un elenco tra cui puoi scegliere il conto deposito adatto alle tue esigenze

Banca Carige

Denominazione conto : CONTO DEPOSITO “RENDIOLTRE”;

: CONTO DEPOSITO “RENDIOLTRE”; Tasso interesse lordo : 2.00%;

: 2.00%; Tasso di svincolo : 0.20%;

: 0.20%; Imposta di bollo : a carico del cliente;

: a carico del cliente; Importo minimo : 1’000€;

: 1’000€; Promozione valida fino al : ———;

: ———; Condizioni : essere nuovo cliente;

: essere nuovo cliente; Modalità di sottoscrizione : online;

: online; Documentazione: Foglio informativo.

Banca WIDIBA

Denominazione conto : “AMAZON 100 MARZO”;

: “AMAZON 100 MARZO”; Tasso interesse lordo : 1.60%;

: 1.60%; Tasso di svincolo : 0.10%;

: 0.10%; Imposta di bollo: a carico del cliente;

a carico del cliente; Importo minimo: 1’000€;

1’000€; Promozione valida fino al: 19/06/2019;

19/06/2019; Condizioni : essere nuovo cliente e sottoscrivere la linea vincolata entro il 01/07/2019;

: essere nuovo cliente e sottoscrivere la linea vincolata entro il 01/07/2019; Modalità di sottoscrizione : online;

: online; Documentazione: Foglio informativo.

Banca VALSABBINA- CONTO TWIST

Denominazione conto : “TIME DEPOSIT”;

: “TIME DEPOSIT”; Tasso interesse lordo : 1.50%;

: 1.50%; Tasso di svincolo : 0.00%;

: 0.00%; Imposta di bollo : a carico del cliente;

: a carico del cliente; Importo minimo : 50’000€;

: 50’000€; Promozione valida fino al : ———–;

: ———–; Condizioni : ————;

: ————; Modalità di sottoscrizione : online;

: online; Documentazione: Foglio informativo.

Banca BANCA REGIONALE DI SVILUPPO

Denominazione conto : “TIME DEPOSIT”;

: “TIME DEPOSIT”; Tasso interesse lordo : 1.10%;

: 1.10%; Tasso di svincolo : da stabilire al momento della sottoscrizione;

: da stabilire al momento della sottoscrizione; Imposta di bollo : a carico del cliente;

: a carico del cliente; Importo minimo : 1€;

: 1€; Promozione valida fino al : ———–;

: ———–; Condizioni : vincolare la nuova liquidità presente sul conto corrente;

: vincolare la nuova liquidità presente sul conto corrente; Modalità di sottoscrizione : in filiale;

: in filiale; Documentazione: Foglio informativo.

Banca IBL BANCA

Denominazione conto : “TIME DEPOSIT”; Tasso interesse lordo : 1.00%; Tasso di svincolo : 0,00%; Imposta di bollo : a carico del cliente; Importo minimo : 5’000€; Promozione valida fino al : ———–; Condizioni: ————; Modalità di sottoscrizione : online o in filiale; Documentazione : Foglio Informativo.



