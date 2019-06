Contributi colf e badanti anche in contanti tramite i punti SisalPay, le novità

I contributi per colf e badanti dal 10 giugno 2019 si possono pagare tramite i punti “SisalPay”, attiva la rete su tutto il territorio nazionale. È possibile il pagamento online per i lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.) in 32.000 bar, tabacchi ed edicole.

Contributi colf e badanti: il messaggio Inps

L’inps ha pubblicato l’avviso del pagamento dei contributi anche online tramite i punti “SisalPay”. Il messaggio riporta che:

“Il datore di lavoro domestico potrà d’ora in poi effettuare il pagamento dei contributi in contanti e in modo veloce e sicuro, senza avere necessità di utilizzare alcun bollettino o altro supporto cartaceo, comunicando soltanto all’operatore il strong>codice fiscale (persona Fisica o Giuridica) e il codice rapporto di lavoro. A versamento effettuato, sarà rilasciata una doppia ricevuta, una per il datore di lavoro e una strong>per il lavoratore, in cui sono presenti tutti i dati utili che attestano il pagamento”.