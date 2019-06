Contributi ex agricoltori e coltivatori diretti: aliquote da utilizzare per il calcolo

Con la circolare n. 92/2019, l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla pensione degli ex addetti all’agricoltura e alla contribuzione dovuta dagli ex coltivatori diretti. In particolare, l’Istituto ha indicato le aliquote da applicare per il calcolo dei relativi contributi. Con la circolare n. 91/2019 l’Inps ha inoltre indicato i valori per il calcolo della pensione e della contribuzione dei lavoratori autonomi del settore primario.

E’ possibile consultare qui la: circolare n. 92 del 17 giugno 2019