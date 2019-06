Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, previsto dalla legge n. 145/2018, con una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Possono accedere all’agevolazione, solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Saldo e stralcio: proroga al 31 luglio 2019

Proroga del saldo e stralcio delle cartelle per il 2019 al 31 luglio 2019. Il cosiddetto “condono delle cartelle” è riservato solo a chi ha un ISEE al di sotto dei 20.000 euro. In base all’importo dell’ISEE verrà comunicato da parte dell’Agenzia dell’Entrate quale sarà la percentuale di condono parziale. Le quote saranno pari al 16%, al 20% oppure al 35% della somma totale contestata.

Per la conferma definitiva della riapertura dei termini di presentazione della domanda di Rottamazione Ter e saldo e stralcio delle cartelle per il 2019 bisognerà attendere il 30 giugno per l’approvazione del decreto crescita in Parlamento. In questa data e circostanza si bisognerà discutere se al saldo e stralcio potrà essere esteso anche a imprese e società.

Contributi Inps e saldo e stralcio

Un lettore che ha già aderito al saldo e stralcio, ci pone il seguente quesito: Salve, sono una piccola ex commerciante (ex perché non ho più negozio), che ha avuto difficoltà a pagare varie tasse, (purtroppo mi sono fidata del commercialista con la quale siamo diventate amiche) tra cui contributi INPS, la mia domanda è; dal momento che ho deciso di sottoscrivere l’accordo per il saldo stralcio, i contributi che non ho pagato mi verranno riconosciuti dopo che avrò pagato i debiti? Grazie anticipatamente per la risposta

Al termine del pagamento di tutte le rate del saldo e stralcio, le verranno riconosciuti i contributi in base alle somme effettivamente pagate e saranno utili ai fini pensionistici