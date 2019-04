Il caso Siri mette a dura prova l’accordo fra Salvini e Di Maio, i partiti sono allo scontro. Adesso il M5S sul suo Blog pubblica 4 domande alla Lega. Le domande servirebbero a dare spiegazioni sul caso Siri, il sottosegretario legista indagato per corruzione. Dura la posizione Di Maio sul caso Siri, ribadisce che quando un politico viene accusato per corruzione deve dimettersi. Poi si potrà difendere, ma lontano dalla carica politica. Difendersi è un diritto di tutti i cittadini. La carica politica non ammette corruzione, la politica deve dare esempio. Il legista Siri è appoggiato dal suo partito e non fa passi indietro. Di Maio accusa Salvini di usare la stessa tattica di Renzi e Berlusconi.

Caso Siri: contatti con Cosa Nostra

Il caso Siri diventa sempre più fitto, molte le contraddizioni le ultime scoperte hanno condotto a relazioni di Arata con Nicastri, si suppone abbia avuto contatti con Cosa Nostra, è quanto emerge dalle inchieste.

Il Blog 5 Stelle non ci sta è chiede chiarimenti, ponendo 4 domande ben precise alla Lega, si legge sul blog: “Di fronte alle contraddizioni espresse dal sottosegretario Siri e alla luce delle relazioni di Arata con Nicastri (ritenuto vicino a Cosa Nostra, così come emerge dalle carte dell’inchiesta) riteniamo che un chiarimento sia necessario e non più rimandabile”.

Le 4 domande che il M5s ha posto alla Lega