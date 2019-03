Decorrenza della pensione solo il 1 del mese?

Quello che particolarmente interessa i nostri lettori in questo momento è la quota 100 e la decorrenza della pensione. Una domanda interessante, anche se alquanto bizzarra, ci viene da un lettore che ci chiede il giorno delle decorrenza del trattamento pensionistico.

Il nostro lettore, infatti, ci scrive : “Buongiorno, avrei bisogno di dissipare un dubbio…quota 100 l’ho raggiunta gia’ a dicembre 2018 e posi il quesito su un portale di consulenza del lavoro, per sapere quando sarei potuto andare via, mi e’ stato risposto in questo modo :

” Essendo in possesso dei requisiti già al 31 dicembre 2018 lei potrebbe accedere alla pensione con la quota 100 dal 1 aprile 2019…omissis…in ogni caso, dal 1 aprile in poi ogni primo del mese è una data utile al pensionamento come libera scelta del lavoratore. Non deve, attendere alcuna finestra per la decorrenza della pensione per la quota 100″.

Fin qui tutto chiaro, ma ( dubbio amletico), sono legato necessariamente al PRIMO di ogni mese ? sto aspettando che il Decreto diventi Legge e lo sara’ dopo il 28 marzo…poi ho solo il 29 venerdì di tempo per recarmi da un Patronato. Vi ringrazio fin da adesso per l’aiuto.”

Quando la decorrenza della pensione?

Non so da dove le arrivi la notizia che la conversione in legge della quota 100 non arriverà prima del 28 marzo, so che l’iter prevede che ora il decreto passi l’audizione alla Camera dopo aver passato quello del Senato ma non credo sarà necessario tutto il mese…

In ogni caso se è stata assicurata la decorrenza della pensione dal 1 aprile per chi era in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 2018, anche se i tempi dovessero slittare, e portare, magari, l’erogazione del primo assegno, per esempio, al 1 maggio, il pagamento sarà comprensivo anche della mensilità non percepita ad aprile 2019.

In ogni caso la decorrenza della pensione è sempre il 1 giorni del mese, di solito del mese successivo a quello della presentazione di domanda di pensione.