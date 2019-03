Detrazione IVA con nota credito, limiti e chiarimenti dell’Agenzia

Detrazione Iva con emissione nota credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 55/2019, ha chiarito che la mancata emissione della nota di accredito nei termini potrebbe inficiare le detrazioni Iva anche in caso di procedura

concorsuale o esecutiva.

L’imposta è, infatti, recuperabile, al massimo, mediante la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni del momento in cui è sorto.

In caso di fallimento, inoltre, è necessario attendere il decorso del termine per le osservazioni al piano di riparto e, se non c’è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura. In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, è necessario attendere anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti. In caso di arbitrato rituale, invece, il presupposto per l’emissione della nota di credito si avrà con la sottoscrizione del lodo rituale.

È possibile leggere qui l’interpello n. 55/2019

Fattura elettronica e reserve change

Fatturazione per minimi e forfetari, chiarimenti anche per fattura elettronica e reserve charge. L’Agenzia delle Entrate, con la faq n. 45/2018, ha chiarito che i contribuenti forfetari e minimi possono continuare a certificare i corrispettivi, utilizzando le fatture pre-numerata; dal 1 gennaio 2020, invece, se saranno obbligati a certificare i corrispettivi dovranno procedere con l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e il rilascio del relativo documento commerciale, cartaceo o elettronico. Per tutti i chiarimenti, consiglio di leggere: Fattura elettronica 2019 per minimi e forfetari. Novità per reserve change