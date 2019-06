Detrazione spese di vitto e alloggio nel modello Redditi

Le spese di viaggio, vitto e alloggio e le spese di rappresentanza sostenute da professionisti e artisti possono rientrare in più righi del quadro RE del modello Redditi 2019 (E15, E16, E17), si rende necessaria una corretta compilazione dello stesso.

Detrazione spese vitto e alloggio per professionisti e soggetti regime forfetario

Per i professionisti che hanno aderito al regime di vantaggio o dei minimi, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite del plafond di deducibilità dell’1% dei compensi e non si applica il limite del 75% per le spese di vitto e alloggio.

Per i soggetti in regime forfetario le spese sono forfettizzate secondo una percentuale predeterminata dei compensi e, quindi, le predette spese non sono oggetto di deduzione analitica.