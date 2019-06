Detrazione spese sanitarie e rimborso Irpef: ecco a cosa fare attenzione

Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi è necessario fare attenzione alle spese sanitarie oggetto di rimborso. Come regola generale, le spese possono essere detratte al netto dei rimborsi ricevuti da enti o casse aventi fine assistenziale. Tuttavia è necessario tenere conto di una precisa distinzione in relazione ai contributi precedentemente versati per ottenere il rimborso delle spese

sanitarie.

Se tali contributi hanno concorso a formare il reddito imponibile, le spese (anche se rimborsate) sono detraibili. Pertanto, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o deduzioni.

Al contrario, se tali contributi (fino all’importo di 3.615,20 euro) non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, le spese rimborsate non sono detraibili. Lo stesso vale per i contributi associativi pagati, entro il limite di 1.300 euro, alle società di mutuo soccorso.

Leggi anche: Spese sanitarie false nel 730 e rimborso, ultime novità