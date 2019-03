È già tempo di preparare la documentazione necessaria per la dichiarazione di redditi del 2019, ma non tutti però i contribuenti sono obbligati a presentarla. Vediamo chi è obbligato a presentare la dichiarazione redditi e chi è esonerato.

La dichiarazione dei redditi 2019: chi ha l’obbligo di presentarla

Facciamo presente che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il fac simile del modello 730 del 2019 con le relative istruzioni per la sua compilazione. Dal 15 aprile, invece, sarà disponibile il 730 precompilato.

Vediamo chi ha l’obbligo di presentare la dichiarazione al 23 luglio o al massimo al 31 ottobre per chi presenta il modello redditi.

Sono obbligati a presentare il modello redditi, anche se non hanno ricevuto reddito, tutte le Partite IVA. Sono, anche, obbligati a presentare il modello 730 chi ha ricevuto uno o più CUD relativo a lavori dipendenti oppure ha percepito indennità INPS come la disoccupazione o la cassa integrazione. La dichiarazione deve essere presentata anche da intestatari di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, anche se hanno la cedola secca.

Dichiarazione dei redditi 2019: chi è esonerato

Sono esonerati dalla dichiarazione chi ha percepito un reddito massimo di €500 proveniente da terreni o fabbricati, compresa la propria abitazione e le pertinenze. Non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti o pensionati che hanno un reddito non superiore agli €8000 annui. Anche i pensionati non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se non superano i €7500 più 185,92 euro di reddito provenienti da terreni, la propria abitazione e le pertinenze. Chi percepisce un reddito da attività commerciale o da lavoro autonomo con un massimo di reddito annuo di 4.800 euro non è obbligato a presentare la dichiarazione.

Dichiarazione dei redditi 2019: scadenze del 730