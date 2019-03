Dichiarazione IVA 2019, novità nel quadro VL

Novità nel quadro VL nella dichiarazione Iva 2019, rispetto agli anni precedenti nei casi di omessi versamenti periodici Iva e successivi crediti, sono previste modalità diverse per la compilazione del quadro VL. In particolare, uno dei problemi più

rilevanti è quando, pur in presenza di differenze tra i debiti e i crediti, nel quadro VL “Liquidazione dell’imposta annuale” non si deve indicare alcun importo a debito (rigoVL32) o a credito (VL33). Resta fermo che, in caso di importo a credito da indicare al rigo VL33, si deve tenere conto solo dei versamenti effettuati.

Dichiarazione IVA 2019: versamenti omessi e saldo a credito

Le nuove modalità di compilazione intendono evitare che dalla dichiarazione annuale emerga un saldo a credito alterato da versamenti Iva omessi. In caso di versamento omesso eseguito dopo il 30.04.2019 spontaneamente, senza cioè avere ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo, per recuperare subito il credito si dovrà presentare una dichiarazione integrativa di quella prodotta entro il 30.04.2019.

Versamento IVA effettuato dopo la comunicazione

Nell’ipotesi di versamento effettuato dopo la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, l’ammontare versato dovrà essere indicato in un apposito campo della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 (modello Iva 2020). Il credito Iva che ne deriva sarà assimilato a un credito maturato nel corso dell’anno 2019, quindi confluirà nel quadro VX e potrà essere fruito secondo le modalità ordinarie.

Credito da versamenti “omessi”

In definitiva, il credito da versamenti “omessi”, nel momento in cui saranno eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di diversi anni, si potrà sempre recuperare, senza necessità di presentare dichiarazioni integrative. Il relativo importo sarà indicato in uno specifico rigo che sarà previsto nei modelli delle prossime dichiarazioni annuali Iva.