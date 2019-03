Dichiarazione IVA 2019, utimi giorni per registrare le fatture in ritardo

Fatture in ritardo da inserire nella dichiarazione IVA, lunedì ultimo giorno per procedere al versamento del saldo della dichiarazione IVA 2019, per l’anno 2018, in scadenza al 18.03.2019 (lunedì), molti contribuenti devono affrontare il problema del trattamento delle fatture di acquisto arrivate in ritardo.

Fatture passive 2018 ricevute nel 2019

Più in particolare, per le per le fatture passive 2018, ricevute nel 2019, la detrazione è possibile a partire

dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione (2019).

Per le fatture passive 2017 o 2018, ricevute nel 2018, ma non registrate nello stesso anno, è possibile

effettuare la registrazione nel 2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti, al fine di detrarre

la relativa imposta dal saldo iva 2018, nell’ambito della dichiarazione annuale iva il cui invio scade il

30.04.2019 (circ. 1/E/2018).

Dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018

Si segnala, inoltre, che, nei righi VF1 e VF13 della dichiarazione IVA 2019, relativa al 2018, (circ.

17.01.2018, n. 1/E, par 1.2; Assonime 19.04.2018, n. 9) è ancora possibile detrarre l’IVA delle fatture

passive 2016, anche se ricevute successivamente a tale data in quanto, in base alla previgente

normativa, l’Iva può essere portata in detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno

successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Come registrare le fatture 2017 pervenute nel 2018, le novità dell’Agenzia delle Entrate