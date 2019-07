Dimettersi per accedere alla pensione è possibile a 57 anni?

Sono molti i lettori che ci scrivono per sapere quali possibilità di accesso alla pensione hanno. I casi sono i più disparati e in questo articolo affronteremo quello delle dimissioni per accedere alla quiescenza. Quali possono essere le conseguenze si potrebbero avere se si presentano dimissioni volontarie e non si è maturato un diritto alla pensione? La nostra lettrice ci scrive: Voglio licenziarmi a cosa vado incontro.. 35 anni di lavoro. E 57 anni di eta.

Dimissioni volontarie e pensione

Con 35 anni di contributi versati e soltanto 57 anni di età, purtroppo, non vi è possibilità di accedere in tempi brevi alla pensione. Le misure attualmente in vigore per accedere ad un pensionamento sono:

pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi

pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini

quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contributi

quota 41 riservata ai lavoratori precoci con 41 anni di contributi

pensione anticipata contributiva con 64 anni di età e 20 anni di contributi versati dopo il 1995

RITA con almeno 20 anni di contributi versati e 5 anni di contributi versati in un fondo complementare (più 62 anni di età se si lavora, 57 anni di età se si è disoccupati da almeno 24 mesi)

Ape sociale, accesso solo fino al 31 dicembre 2019, con 63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi

Ape volontario, accesso solo fino al 31 dicembre 2019, con 63 anni di età ed almeno 20 anni di contributi

Opzione donna con 58 anni e 35 anni di contributi (entrambi i requisiti devono essere stati maturati al 31 dicembre 2018).

COme può notare con i suoi requisiti non può accedere a nessuna delle misure previdenziali in vigore e il rischio che corre presentando dimissioni adesso è quello di dover attendere i 67 anni di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia poichè non versando più contributi non potrà accedere a nessun’altra forma previdenziale.