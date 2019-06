Dipendenti pubblici: richiesta contributi oltre il massimale contributivo, opzione entro il 29 luglio

Con la circolare n. 93/2019 l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla possibilità offerta dal D.L. 4/20109 ad alcuni dipendenti pubblici di decidere sulla disapplicazione del massimale contributivo previdenziale. L’opzione deve essere esercitata, per i soggetti in servizio al 29 gennaio 2019, entro 6 mesi dal 29 gennaio 2019, ed esattamente 29 luglio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini previdenziali ha già superato il massimale ed entro 6 mesi dalla data di superamento del massimale qualora negli anni precedenti la

predetta retribuzione non abbia superato il massimale.

Per i dipendenti assunti dal 30 gennaio 2019, l’opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

Contributi oltre il massimale: lavoratori dipendenti che possono esercitare l’opzione

Possono effettuare l’opzione i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra i quali figurano anche: amministrativi e contabili, procuratori dello Stato e avvocati, personale delle Forze di Polizia di Stato, militari, vigili del fuoco, personale carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della carriera dirigenziale, professori e ricercatori universitari.