Domanda di pensione con quota 100 e quando la decorrenza

In attesa che il DL 4/2019 sia convertito in legge e la quota 100, finalmente sia attuata ed entri in vigore, sono tantissime le persone che ci scrivono per sapere quando presentare la domanda di pensione e quando sarà la decorrenza dell’assegno pensionistico. Ovviamente, avendo su cui basarci solo un decreto, che durante la conversione in legge potrebbe subire anche delle modifiche, e la circolare dell’INPS numero 11 del 29 gennaio 2019 che ha seguito la pubblicazione del suddetto decreto in GU, le nostre risposte possono basarsi soltanto su quello che già si conosce.

Ovviamente non possiamo prevedere eventuali cambiamenti che potrebbero essere apportati al decreto nel suo iter di conversione in legge e non possiamo prevedere neanche se da qui alla conversione stessa il governo cadrà (quello che molti media stanno allarmisticamente ipotizzando, ma che io, secondo il mio modesto parere, ritengo molto remoto).

Quando presentare domanda di pensione?

Una nostra lettrice ci chiede: “Compio i 62 anni il 27 novembre 2019 e ho 40 anni di contributi con la quota 100 quando posso andare in pensione e fare la domanda all’Inps. Buongiorno ho bisogno di chiarimenti in merito alla domanda di pensione con quota 100.”.

Raggiungerà i requisiti per accedere alla quota 100 il giorno del suo 62esimo compleanno, ovvero il 27 novembre del 2019. Per la decorrenza della pensione dovrà attendere 3 mesi e, quindi, potrà ricevere il suo primo assegno pensionistico il 1 marzo 2020. Dopo aver compiuto i 62 anni può in qualsiasi momento presentare domanda di pensione con decorrenza dal 1 marzo 2020.

Un’altra lettrice ci chiede, similarmente a quella precedente: ” Sono nata il 05.11.1957, quindi compio 62 anni a novembre. Ho quarant’anni di contributi maturati. Quando potrò usufruire della quota 100? O meglio:

1) In che mese potrò inoltrare la domanda di pensione?

2) Da che mese mi decorrerà la pensione?

In attesa di ricevere una risposta, invio distinti saluti e ringrazio anticipatamente”.

Come per la lettrice precedente (cambia solo il giorno) raggiungerà i requisiti per accedere alla quota 100 il giorno del suo 62esimo compleanno, ovvero il 5 novembre del 2019. Per la decorrenza della pensione dovrà attendere 3 mesi e, quindi, potrà ricevere il suo primo assegno pensionistico il 1 marzo 2020. Dopo aver compiuto i 62 anni può in qualsiasi momento presentare domanda di pensione con decorrenza dal 1 marzo 2020.