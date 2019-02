Domanda opzione donna solo nel 2019 o i requisiti raggiunti sono cristallizzati?

Buongiorno. Lavoro nel settore scuola.

Al 31 dicembre 2018 ho maturato 63 anni di età e 35 di contributi, quindi i requisiti per richiedere l’opzione donna; la domanda dovrei presentarla entro il 28 febbraio. Sono ancora incerta.

Credo di aver capito che una volta maturato questo requisito, è ” cristallizzato ” ma non ho ancora chiaro se, non presentando la domanda adesso, potrò sicuramente inoltrarla il prossimo anno o se “prorogata fino al 2019” significa che poi non potrò più farlo, salvo sperando in un’altra proroga e per quando?

Sarei grata se poteste rispondermi in tempo.

Ha capito benissimo lei: i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2018, la domanda, poi, può essere presentata in qualsiasi momento futuro (sia il 2020, il 2021) poichè lei ha cristallizzato il diritto ad accedere alla pensione con l’opzione donna.

Non è quindi assolutamente obbligata a presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 con relativa domanda di pensionamento. Il mio consiglio, anzi, è che se al 31 dicembre 2021 raggiunge i 38 anni di contributi, di accedere direttamente alla quota 100 poichè lavorando soltanto 1 anno scolastico in più (accederebbe comunque il 1 settembre 2021 se i requisiti li raggiunge al 31 dicembre) non avrebbe alcuna penalizzazione sulla pensione. Con l’opzione donna, invece, avrebbe il ricalcolo interamente contributivo della pensione che potrebbe costarle anche un 30% della pensione per sempre. Si faccia fare qualche simulazione dal patronato…Andare in pensione il prossimo anno con opzione donna o nel 2021 con quota 100 (se centra i 38 anni di contributi ovviamente) secondo me non ha proprio paragoni (mi scusi se mi sono permessa di dare un consiglio non richiesto).