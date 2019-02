Ecco come andare in pensione anticipata nel 2019 con 36 anni di contributi

Buongiorno,

a maggio avrei 65 anni e ad agosto 36 di contributi. Vorrei sapere se potrei andare in pensione prima dei 67 anni. Ho un anno di lavoro in svizzera e un figlio nato nel 74 quando non lavoravo. Si potrebbero aggiungere dei contributi figurativi?

Grazie mille e buona giornata

Con la sua età e la sua contribuzioni ci sono ben 2 soluzioni per poter andare in pensione fin da subito. Una richiede dei requisiti specifici, l’altra, meno conveniente no. Esaminiamole insieme e vediamo quale delle due è accessibile per lei.

In pensione nel 2019 con l’APE

Per tutto il 2019 è stata prorogata la possibilità di accedere alla pensione anticipata con l’Ape sociale che, però è riservata solo a delle categorie di lavoratori tutelate. In alternativa, fino al 31 dicembre 2019 c’è anche la possibilità ci accedere al prepensionamento con l’Ape volontario. Vediamo la differenza tra le due misure e a quale delle due misure può accedere.

Ape sociale nel 2019

Per accedere all’ape sociale occorrono almeno 63 anni di età unitamente a 30 anni di contributi versati e l’appartenenza ad una delle seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva di almeno 30 anni;

lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 70 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva di almeno 30 anni;

lavoratori che hanno una riduzione della capacita’ lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva di almeno 30 anni;

che sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennita’, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle attività gravose o usuranti

Se non appartiene a una delle precedenti categorie non rientra nell’ape sociale.

Ape volontaria nel 2019

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

avere una età minima di 63 anni;

aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;

non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non si tratta di una vera e propria pensione anticipata ma di un prestito, garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalle banche che dovrà, poi, essere restituito, con gli interessi, con microprelievi, ventennali sulla pensione.