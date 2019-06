Ecobonus con sconto sulla fattura, ecco di cosa si tratta

Cessione di ecobonus e sismabonus, nell’iter di conversione in legge del Decreto Crescita è stata modificata la sezione riguardante ecobonus e sismabonus. In sostanza, chi ha diritto alle detrazioni può optare per uno sconto sulla fattura “di pari ammontare” da parte del “fornitore che ha effettuato gli interventi”. Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in 5 quote annue uguali (come riporta il meccanismo del D. Lgs. 241/1997) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e

244/2007.

È quindi una possibilità in più rispetto a quella (con detrazione in 10 anni) prevista prima del D.L. 34/2019, che comunque rimane in vigore.

Ecobonus e cessione del credito: facciamo chiarezza