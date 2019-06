Esenzione Ticket sanitario codice E04 per pensionati, novità 2019

L’esenzione del ticket sanitario con il codice E04, fa parte del gruppo delle esenzioni per reddito: E01 -E02 – E03 – E04. Abbiamo già analizzato i codici di esenzione ticket sanitari E01, E02 e E03, adesso analizziamo quando e come è possibile fruire dell’esenzione E04.

Esenzione Ticket sanitario E04

Possono far richiesta del codice di esenzione ticket E04 i “Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico”.

Pensione minima

La pensione minima è stata introdotta dalla legge 638/1983 art. 6, sancisce il diritto ad una pensione minima che dia la possibilità di ricevere una pensione sufficiente a garantire una vita dignitosa.

Importi pensione minima dal 2019

Gli importi della pensione minima nel 2019 sono:

euro 501,89 euro mensili: se il tuo reddito annuale non supera i 6.524,57 euro;

mensili: se il tuo reddito annuale non supera i 6.524,57 euro; se il reddito annuale è compreso tra 6.524,57 e 13.049,14 euro, spetta una misura ridotta che è pari alla differenza tra l’importo massimo di 13.049,14€ e il tuo reddito attuale.;

non si ha diritto alla pensione minima con un reddito annuale superiore a 13.049,14 euro.

Esenzione ticket e nucleo familiare

Si intende per nucleo familiare ai fini fiscali, tutti i componenti dello stesso nucleo, composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e da altri familiari fiscalmente a cario (DM 22/1993 art. 1)

Per familiari a carico si intendono i familiari che percepiscono un reddito annuo inferiore: a 2.840,51 euro se superiore a 24 anni; a 4.000 euro per i figli inferiori a 24 anni. L’esenzione del ticket sanitario è riconosciuta per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, visite mediche specialistiche ed esami ambulatoriali.

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri che compongono il nucleo.

Il medico all’atto della compilazione della ricetta medica dovrà controllare la presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco dei cittadini autorizzati all’esenzione del ticket sanitario con il codice E04.

