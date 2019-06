Esenzione Ticket sanitario con codice E01: chiarimenti e novità 2019

Possono chiedere l’esenzione del ticket sanitario per reddito se ci si trova in determinare condizioni personali e sociali e con un determinato reddito annuo. Coloro che hanno il reddito che permette di accedere all’esenzione del ticket che permette di effettuare, senza il pagamento di alcun costo (ticket), le prestazioni diagnostiche specialistiche ambulatoriali, che sono garantite dal Servizio nazionale sanitario. L’esenzione del reddito non copre anche l’assistenza farmaceutica, tranne che non si abbiano altri tipi di esenzioni legate alle patologie.

I cittadini secondo la legge 537/1993 e successive modificazioni art. 8 comma 16, hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito. Un codice di esenzione per reddito.

Il codice di esenzione per reddito e per età che esamineremo in quest’articolo è il codice E01, possono farne richiesta:

cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 75 anni, che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

Per nucleo familiare si intende le persone che convivono insieme e sono fiscalmente a carico di un’altra persona. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che hanno un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Per questi familiari oltre agli assegni familiari (secondo le varie tabelle e la normativa vigente), si percepiscono anche le detrazioni fiscali.

Come chiedere l’esenzione ticket con codice E01

Ci sono due modi per fare richiesta dell’esenzione del codice di esenzione E01, ed esattamente:

recarsi all’Asl di appartenenza e presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti;

recarsi dal proprio medico di famiglia, che riceve direttamente i dati dall’Anagrafica tributaria e potrà apporre sula ricetta direttamente il codice id esenzione E01.

Solo se al medico di famiglia, nel collegamento dell’anagrafica tributaria non risulti il codice E01, allora bisogna recarsi direttamente all’Asl di appartenenza con la documentazione richiesta.

