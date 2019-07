Esenzione Ticket sanitario per invalidità, codice da C01 a C06, novità 2019

Le persone con patologie invalidanti possono fare domanda di esenzione del ticket sanitario. Il riconoscimento di una invalidità dal diritto all’esenzione del ticket sanitario per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale del SSN. Sarà l’azienda Sanitaria locale dietro richiesta della persona invalidità a riconoscere l’esenzione.

L’invalidità e la sua percentuale, dovrà essere accertata dalla competente commissione medica dell’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.

Le prestazioni farmaceutiche non sono incluse nell’esenzione ticket sanitario per invalidità. Per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, bisogna recarsi presso le Asl di appartenenza.

Esenzione ticket sanitario per invalidi: i codici di esenzione

Gli invalidi civili hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario, ecco l’elenco dei codici di esenzione:

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)

C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)

C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Esenzione per reddito (pensionati e disoccupati): E01 – E02 – E03 – E04