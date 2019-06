Il bonus commercianti consiste in un’indennità riconosciuta dall’Inps ai titolari di esercizi commerciali e agenti di commercio che hanno cessato l’attività. Si tratta di un indennizzo di 513 euro mensili, per un massimo di tre anni prima della pensione. Lo scivolo pensionistico è condizionato alla verifica dei requisiti, che sono racchiusi in quest’articolo: Indennizzo per cessazione attività e pensione: diventa strutturale, come fare domanda.

Più volte nei nostri articoli abbiamo fatto presente le difficoltà create da questa misura nell’interpretazione normativa. Vi aggiorniamo sugli ultimi sviluppi per meglio chiarire la situazione e vi proponiamo le considerazioni degli esponenti del Gruppo Facebook “Esodati Indennizzo Commercianti”.

Bonus per “Rottamazione Licenze”: stanchi di aspettare la legge di Bilancio

Le considerazione del Gruppo FB “Esodati Indennizzo Commercianti”:

“Alla luce degli ultimi sviluppi, per meglio chiarire, formuliamo queste considerazioni. Come ormai noto, il Gruppo Fb “Esodati Indennizzo Commercianti” lotta contro l’assurdità di una norma, che esclude gli aventi diritto ad accedere al beneficio chiamato “rottamazione licenze”. Nonostante i Commercianti/Agenti di Commercio che hanno cessato l’attività nel biennio 2017/2018, di fatto esclusi dalla possibilità di accesso alla domanda, hanno pagato fino alla chiusura con la propria contribuzione maggiorata dello 0,09% lo speciale fondo amministrato dall’ Inps! ”

Una rappresentante del gruppo stanca di sentirsi dire che bisogna trovare i fondi nella Legge di Bilancio, giustamente chiarisce che: “i fondi per l’erogazione dei benefici ci sono, infatti nelle prime discussioni parlamentari per il ripristino dell’indennizzo si precisava, che i fondi disponibili fossero di circa 350 milioni di euro. Non si comprende come mai il biennio 2017/2018 sia stato escluso“.

Doppia ingiustizia

Su questo punto bisogna precisare che la circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 con le modalità attuative della misura, stabilisce che possono aderire tutti coloro che hanno cessato l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019. Questo crea una doppia scissione: da una parte esclude gli aventi diritto per gli anni 2017/2018 (anni di sospensione della misura); d’altra prevede che dal 2019 il beneficio è concesso con solo 5 anni di contributi, a differenza di chi negli anni precedenti per aderire doveva aver versato minimo 20 anni di contributi.

Post di Facebook

Un’esponente del gruppo di Facebook ha pubblicato il seguente post:

Il Ministero del Lavoro ha inviato una risposta lacunosa alla Federcontribuenti e stamattina la dottoressa Roberta Lemma si recherà al Ministero proprio per cercare di dirimere la questione. Parole che non chiariscono nulla e non manifestano risoluzione. Una risoluzione che speravamo potesse essere inserita nel Decreto Crescita e che invece viene rimandata alla prossima legge di stabilità.

E nell’eventuale sciagurata ipotesi di caduta del Governo, noi che possibilità avremo?

Il nostro gruppo è formato da quasi 200 persone sparse in tutta Italia ed ognuno di noi ha famiglia parenti amici conoscenti ed ex colleghi a cui raccontare quanto accade! E poi ci si interroga del perché i grandi partiti perdano i consensi!

Come più spesso ribadito chiediamo un intervento urgente alla misura che ci vede coinvolti.

Riteniamo non debbano esistere contribuenti di serie A e B, le misure devono, per gli aventi diritto, e in base ai requisiti stabiliti essere di accesso a tutti anche tenendo presente che queste persone si sono trovate in grosse difficoltà, tali da dover chiudere la loro attività, dopo una vita di sacrifici e pur con tutti i doveri del buon Cittadino, magari ancora pendenti, il fatto di non poter beneficiare di questi benedetti 513,00 euro mensili, lascia nello sconforto più assoluto un’intera categoria di EX Commercianti e EX Agenti di Commercio, che mai avrebbero potuto immaginare di trovarsi in questa incresciosa situazione.

Per tutti questi motivi chiediamo la massima attenzione del Governo oltre ai Ministeri coinvolti.

Noi ci sentiamo “esodati” da un diritto sociale, ma a differenza di quest’ultimi, non abbiamo altre misure paracadute per arrivare alla meritata pensione di vecchiaia! Abbiamo solo questa possibilità, alimentata e autogestita da sempre dal nostro fondo.

Forse la politica non ha ben compreso questo concetto fondamentale e sarebbe veramente ora di porvi velocemente rimedio.

La prossima legge di Bilancio è troppo lontana.