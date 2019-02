Esterometro 2019 la proroga al 30 aprile, ecco per chi

L’esterometro, di cui è stata annunciata la proroga al 30.04.2019, prevede la trasmissione dei dati Iva

relativi alle operazioni transfrontaliere e riguarda tutte le operazioni per le quali si emette una fattura

cartacea e sono coinvolti soggetti non residenti.

Tale comunicazione non dovrebbe riguardare i soggetti non tenuti all’emissione della fattura elettronica;

ne sono sicuramente escluse, invece, tutte quelle operazioni, realizzate tra soggetti passivi stabiliti e

soggetti passivi non stabiliti o privati non residenti.

Fino al 30.04.2019 (termine per la dichiarazione Iva annuale) professionisti e imprese saranno chiamati

ad affrontare 14 scadenze tra comunicazioni di dati, liquidazioni e versamenti d’imposta.

E’ possibile leggere tutte le informazioni dell’esterometro qui: Esterometro scadenze e sanzioni