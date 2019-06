Facebook cerca 500 persone per la nuova sede di Londra

Il colosso dei social network, Facebook, ha intenzione di allargarsi e lo fa decidendo di immettere nuove radici a Londra. Si tratta di una bella notizia per tutti quelli che da sempre sono fan di Facebook e del suo creatore, oltre per tutti quelli che sognano di lavorare in grandi aziende del genere. Bene, il pezzo forte della notizia è che Facebook sta cercando per la sua prossima nuova sede londinese ben 500 persone. Scopriamo qualcosa in più.

La nuova sede di Facebook a Londra

La notizia è stata diffusa da parte del Sole 24 ore, e parla, appunto, dell’intenzione del colosso americano dei social net work, di aprire una nuova sede proprio vicino alla regina, a Londra.

Nella realtà dei fatti, l’azienda targata USA ha già delle sedi Facebook in Regno Unito, tra cui un quartier generale inaugurato lo scorso anno in cui lavorano 2500 addetti. Ma comunque, la cosa importante, è che l’azienda così facendo, offrirà lavoro a ben 500 persone da inserire negli uffici di Londra.

Ci sarà, sicuramente, un grande incremento dell’organico impiegato dall’azienda nella capitale britannica, portando a 3mila i dipendenti impiegati a Londra. Ma non è finita qui: ci sono altre belle notizie. Una di esse è che i nuovi assunti potranno godere delle vantaggiose condizioni di lavoro offerte dal Gruppo di Mark Zuckerberg ai propri collaboratori. Vantaggi che prevedono retribuzioni che si aggirano in media attorno ai 240.000 euro l’anno per gli impiegati, più bonus e incentivi.

Facebook chi cerca?

Non è nulla di sicuro, ma con molta probabilità, il colosso USA è alla ricerca di informatici, esperti digitali, addetti marketing e altre figure.

Conosciamo meglio Facebook

Società americana, avente la sede principale in California, a Menlo Park, è proprietaria dell’omonimo servizio di rete sociale, che fu fondato a Cambridge nel 2004. Il Gruppo oggi è quotato al NASDAQ e conta oltre 33mila collaboratori. Figura cardine che l’ha creata è Mark Zuckerberg, titolare anche di altri servizi web e mobile, tra cui Instagram e WhatsApp.

Come mi candido?

Se volete davvero mollare l’Italia e vivere altrove, questa notizia fa per voi. C’è un però: si dovrà attendere l’apertura della campagna di recruiting per lavorare nei nuovi uffici londinesi. Ma non restateci male: la raccolta delle candidature viene effettuata attraverso la pagina dedicata alle carriere del gruppo. Da essa si possono conoscere i tempi delle selezioni in corso e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.