Fattura elettronica e termine di emissione per evitare le sanzioni. Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo la fine della moratoria sulle sanzioni relative ai termini di emissione della fatturazione elettronica. Infatti, dal 1° luglio le fatture immediate potranno essere emesse entro 10 giorni, questo termine in base a un emendamento approvato al Dl crescita il termine sarà probabilmente portato a 12 giorni), dalla data di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica: la data da utilizzare

La soluzione operativa, di cui si attende la definitiva conferma, consiste nell’utilizzare quale data fattura la data di effettuazione dell’operazione, mentre per la data di emissione la stessa sarà apposta sul documento direttamente dal sistema d’interscambio (Sdi).

Bollo virtuale: ecco come si paga e la data di scadenza