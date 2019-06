L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della fattura elettronica con la circolare n. 14/E/2019. L’Agenzia ha ricordato che scade il 16 novembre 2019 la moratoria per i contribuenti mensili e trimestrali consistente nella disapplicazione o riduzione delle sanzioni, per

omessa o tardiva emissione delle fatture elettroniche. Tuttavia, sono previste sanzioni piene per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro.

La moratoria non riguarda i versamenti IVA

L’Agenzia ha inoltre precisato che la moratoria non riguarda le violazioni punibili con sanzioni per omesso versamento Iva, per utilizzo di crediti non spettanti e per la non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano sempre applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente.