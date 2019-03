Fattura integrativa e nota di variazione, non hanno limiti di tempo

Fattura integrativa e note di variazione senza limiti di tempo, è quello che ha disposto l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello n. 77/2019. L’Agenzia chiarisce che è possibile emettere la nota di credito, senza limiti di tempo, quando l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente delibera che il produttore di energia elettrica e gas naturale si impegna a non applicare, o a restituire quando è stato applicato, ai clienti alcun corrispettivo per il recapito della fattura cartacea.

Se le note di variazione sono datate 2019, il diritto di detrazione della relativa imposta deve essere esercitato direttamente nella dichiarazione relativa al 2018, previa annotazione dei documenti in apposito sezionale.

Fattura integrativa e note di variazione: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di

dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali […] pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Tale norma individua le ipotesi in cui è possibile variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali.