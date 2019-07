Fisco in ferie ad agosto: sospensione dei versamenti e adempimenti fiscali

Ad agosto anche il Fisco va in ferie: sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali in agosto. Durante il mese di agosto saranno sospesi i seguenti adempimenti, versamenti e termini processuali , nel modo seguente: adempimenti fiscali e versamenti con il modello F24 in scadenza dal 1° agosto 2019 al 20.08.2019; termini processuali dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2019 relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative; o richieste dell’Agenzia delle Entrate, sospese dal 1° agosto 2019 al 4 settembre 2019.