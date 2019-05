Grazie a Facebook è più facile trovare lavoro con la nuova app FB5

Facebook cerca di essere utile anche per questioni più importanti, che vanno al di là del semplice mettere in contatto persone che si sono perse di vista, motivo per cui nasce di base. Facebook mostra con questa nuova app di tenere ai gruppi, alle community, ma anche di permettere dei ponti tra offre lavoro e chi invece lo cerca. E’ su questa promessa che nasce l’app FB5. Vediamo di cosa si tratta.

L’importanza dei gruppi e delle community per Facebook

Facebook cambia la sua concezione di gruppo, che poi è diventata anche la nostra. Basta semplici gruppi e semplici community, spesso rumorose e che nascono anche senza un motivo. Nella nuova app di Facebook, chiamata FB5, i gruppi ne saranno il vivo e il principale oggetto di interesse, dove saranno intesi come piccoli luoghi virtuali di incontro e condivisione di informazioni, passioni, pensieri, idee tra utenti con gli stessi interessi. La cosa straordinaria è che con questa app si tende soprattutto a dare molta importanza e più luce agli annunci di lavoro ed alla possibilità di candidarsi ad essi.

Cercare lavoro grazie all’app di Facebook

Con questa nuova app ci sarà la possibilità di trovare l’annuncio ideale di lavoro e e di potersi candidare ad esso direttamente sul social, senza incontri ravvicinati, senza rapporti diretti faccia a faccia. Questo è il vero scopo del nuovo Facebook, al punto che è stata creata una nuova funzionalità ed opportunità che mette in relazione chi vuole lavorare e chi offre quel lavoro. Parlando dei primi, essi potranno cercare l’annuncio ideale e candidarsi ad esso, ed istantaneamente inviare il proprio Cv direttamente su Facebook.

Le novità di FB5 per i gruppi

La sezione gruppi di Facebook in questa nuova versione dell’app presenterà nuove funzionalità per le community, che non riguarderanno soltanto i gruppi dedicati al lavoro. Un esempio potrebbe essere che per i gruppi che trattano argomenti di supporto a malattie e salute, l’utente avrà la possibilità di scrivere il post in forma anonima, senza mostrare la sua identità, ma anche senza usarne una fasulla. Inoltre, Facebook invierà dei suggerimenti di altri gruppi a cui è possibile aderire o meno, basandosi a sua volta su gruppi di cui già facciamo parte.

I servizi di Dating e Marketplace

Il servizio Dating, il quale è dedicato alla creazione di primi appuntamenti e non solo, arriverà in Colombia, Canada, Argentina, Thailandia e Messico, Filippine, Vietnam, Singapore, Malesia, Laos, Brasile, Perù, Cile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana e Suriname. E altre novità riguarderanno il servizio di Marketplace dedicato alla possibilità di vendere ed acquistare i prodotti direttamente sul social. Tale servizio, almeno per adesso è attivo soltanto per gli utenti americani i quali sono liberi di organizzare la spedizione dei prodotti che vendono, il tutto direttamente da Facebook.

La timeline dell’utente di Facebook

E’ possibile per l’utente filtrare le informazioni ed i contenuti presenti sulla sua timeline, così da poter selezionare solamente quelle relative ai gruppi a cui è iscritto. In pratica, gli utenti riceveranno solo informazioni, notifiche e contenuti dei gruppi di maggiore interesse con news a cui sono davvero interessati, e analoga cosa vale per le persone. Così facendo, gli utenti potranno ricevere contenuti da parte sia di gruppi che di persone con cui vogliono restare in contatto, evitando l’attuale caos di notifiche, di informazioni e contenuti che, spesso non sono di reale interesse da parte dell’utente.