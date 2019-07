Deducibilità dell’Imu, inserita nella legge di conversione del decreto Crescita L. 58/2019, ha previsto un graduale aumento sugli immobili strumentali (ad eccezione di quelli a uso promiscuo, degli immobili merce e di quelli qualificati come patrimonio). Ed esenzione della Tasi per i fabbricati destinati alla vendita. Analizziamo tutte le ultime novità.

Graduale deducibilità di Imu e tasi

La deducibilità sarà pari al 50% per il periodo d’imposta 2019, 60% per il 2020 e 2021, 70% per il 2022 e dal 2023 sarà pari al 100%. Inoltre, dal 2022, saranno esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permane tale destinazione e se non sono locati.

La dichiarazione Imu e Tasi dovrà essere presentata entro il 31 dicembre (in precedenza: entro il 30 giugno).

Possono beneficiare delle agevolazioni Imu anche le società di persone e di capitali laddove siano in possesso

della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.