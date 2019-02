In pensione con 16 mesi di contributi figurativi: quale strada?

Salve ho 63 anni e 6mesi 37 anni e 6 mesi di contributi versati più 16 mesi di figurativi x aspi (disoccupazione) posso accedere a quota 100 grazie per la risposta

La quota 100 pone come vincolo sui contributi solo che almeno 35 anni sia validi per l’accesso alla pensione di anzianità (e quindi non siano gravati da contributi figurativi derivanti da malattia o indennità di disoccupazione). I restanti 3 anni di contributi possono essere derivanti anche da disoccupazione o malattia.

Nel suo caso, quindi, avendo 37 anni e 6 mesi di contributi versati da lavoro dipendenti a cui aggiungere 16 mesi di contributi figurativi derivanti da indennità di disoccupazione non ci sono assolutamente problemi per accedere alla quota 100 e, avendo raggiunto i requisiti richiesti prima del 31 dicembre 2018 può accedere alla misura a partire dal 1 aprile 2019.