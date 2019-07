In pensione con 22 anni di contributi: ci sono tre alternative

Come andare in pensione anticipata con un minimo di 20 anni di contributi, è la domanda che i nostri lettori ci fanno spesso, infatti un nostro lettore ci chiede: Buongiorno, ho 65 anni con 22 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? Grazie

Pensione anticipata: le tre possibilità per uscire prima dal lavoro

Con soli 22 anni di contributi, ci sono tre possibilità che permettono il pensionamento anticipato: Ape volontario Pensione anticipata contributiva e Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. L’Ape volontario è una misura sperimentale e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019. Analizziamo i requisiti richiesti per le tre alternative pensionistiche anticipate.

Pensione anticipata contributiva

Per accedere a questa misura è necessario, che il lavoratore non abbia contributi versati prima del 1° gennaio 1996. La misura richiede, infatti, i seguenti requisiti di accesso:

almeno 64 anni di età compiuti

almeno 20 anni di contributi

nessun contributo versato prima del 1° gennaio 1996.

Questa misura di pensionamento anticipato è poco conosciuta perché destinata solo ad una platea limitata di beneficiari che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 1995.

Ape volontario

Con i requisiti che ha maturato può accedere fin da subito all’Ape volontario che richiede almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. L’Ape volontario si ottiene tramite prestito erogato dalle banche, che al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni, andrà restituito maggiorato degli interessi con prelievi automatici sulla futura pensione.

Rendita integrativa anticipata temporanea – RITA

La Rendita integrativa anticipata non è per tutti, bisogna aver almeno cinque anni versati in un Fondo Pensione. Nello specifico, possono accedere alla tutti i lavoratori dipendenti (uomini e donne), se in possesso di specifici requisiti, quali:

cessazione del lavoro e intervallo dall’accesso alla pensione di vecchiaia che non sia maggiore di 5 anni, con circa 61 anni e 7 mesi. Tale soglia dal prossimo gennaio 2019 passa a 62, con circa 20 anni contributivi;

occupazione che superi i due anni e intervallo dall’accesso dalla pensione di vecchiaia che non sia maggiore di 10 anni, con 56 anni e 7 mesi. Tale soglia dal 2019 passa a 57;

per accedere alla Rita in entrambi i casi occorrono 5 anni d’iscrizione al fondo.

Se non ritiene di andare in pensionamento anticipato, allora quando maturerà l’età pensionistica potrà accedere alla pensione di vecchiaia che per l’anno 2019 è di 67 anni ed un requisito contributivo di almeno 20 anni di contributi.