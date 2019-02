In pensione con 55 anni di età: quali strade seguire?

Ho 55 anni ho 38 anni di contributi é 31 anni che lavoro come dipendente in una ditta che fa tentata vendita di formaggi e salumi con furgoni frigorifero. quando posso andare in pensione? Grazie

Per la pensione con la quota 100 le mancano davvero troppi anni e per quando raggiungerebbe i 62 anni la misura non sarà più in vigore.

La strada più veloce per accedere al pensionamento nel suo caso è la pensione anticipata con requisiti Fornero che richiede:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Essendo lei uomo, quindi, le mancherebbero 4 anni e 10 mesi di contributi e potrebbe accedere alla pensione anticipata prima del compimento dei 60 anni. Alla maturazione dei contributi necessari, però, dovrà attendere una finestra di 3 mesi per la decorrenza della pensione.