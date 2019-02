In pensione con quale finestra per docente con 62 anni nel 2020?

Il decreto pensione quota 100 chiarisce che “Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Buongiorno,sono un docente della scuola superiore,avrei bisogno di sapere da quale data(finestra)potrei entrare in quiescenza con la legge”quota 100″, considerando che, ad oggi, ho già 40 anni di contributi ma compirò 62 anni l’11 settembre 2020.Vi ringrazio anticipatamente e invio cordiali saluti.

