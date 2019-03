In pensione con quota 100 come e quando e non solo somma

La quota 100, come spesso abbiamo ricordato non prevede la possibilità di accesso sommando età anagrafica e contributiva senza rispettare i paletti imposta dalla normativa che la regola. La misura, infatti, impone un’età minima e un minimo di contributi da maturare per l’accesso alla pensione.

Quota 100 non è una semplice somma

Un nostro lettore ci chiede: “Buongiorno ho 63 anni e 37 di contributi, posso usufruire della quota 100? E se è si cosa devo fare grazie”.

Per accedere alla quota 100, come abbiamo scritto sopra, occorre rispettare età anagrafica e contributiva minime imposte dalla normativa che richiede:

almeno 62 anni

almeno 38 anni di contributi

I requisiti per accedere alla misura vanno rispettati entrambi e, nel suo caso, pur superando i 62 anni richiesti, non è in possesso dei 38 anni di contributi necessari per accedere alla misura. La soluzione? Aspettare il prossimo anno, quando maturerà i 38 anni di contributi e potrà accedere alla quota 100 con 64 anni di età.

