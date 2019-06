Se siete dei giovani in cerca di occupazione e se siete anche ben disposti a seguire dei corsi di formazioni presso una banca, in tal caso, la banca Intesa SanPaolo, allora dovreste dare un’occhiata a questo articolo. Infatti, di recente è la notizia che il noto Gruppo bancario ha lanciato, in collaborazione con Generation Italy, un programma di tipo formativo che prevedere l’inserimento in campo lavorativo di ragazzi aventi tra i 18 e i 29 anni.

Inoltre, fa parte di tale progetto, anche la funzione, o meglio l’offerta di corsi gratuiti in grado di sviluppare competenze altamente qualificate e di conseguenza, permetterebbe quindi di trovare un impiego a 5mila candidati giovani.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta questo progetto davvero interessante.

Intesa SanPaolo offre lavoro, ma anche dei corsi di formazione gratis

Chi è stato il primo a dare la notizia è il quotidiano Repubblica, attraverso un recente articolo con il titolo ‘Giovani e Lavoro’. Esso parla, appunto, dell’iniziativa messa in campo dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Generation Italy, no profit fondata dalla McKinsey & Company che si occupa di formazione, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

Come abbiamo già detto su, il progetto offre in modo gratuito dei percorsi formativi per permettere ai ben 5mila giovani di specializzarsi nei profili professionali maggiormente richiesti al momento dalle aziende. Lo scopo del programma è quello di consentire ai partecipanti di acquisire competenze spendibili sul mercato e alle aziende di trovare candidati qualificati da assumere.

Andando nel particolare, le attività formative riguarderanno 3 settori professionali, e quindi vendite, Alberghiero e Ristorazione, e Hi-Tech. Obbiettivo di questo programma davvero generoso è quello di formare ben 5mila giovani entro il 2021, così da consegnare alle imprese i profili professionali di cui hanno bisogno e tentare, almeno, di colmare il divario tra domanda e offerta nei settori in cui saranno attivati i corsi.

Chi sono i destinatari?

Il progetto di Intesa SanPaolo – programma Giovani e Lavoro- è rivolto a candidati di età compresa tra 18 e 29 anni, in cerca di occupazione.

Informazioni sui corsi

I corsi di formazione avranno durata variabile, che può andare da 3 a 12 settimane, con frequenza totalmente gratuita. I luoghi dove essi si svolgeranno saranno Roma e Napoli e, dal 2020, saranno attivati corsi anche a Torino, Milano e Bari. I corsi gratuiti Intesa SanPaolo – Generation Italy saranno rivolti ai seguenti profili:

• Addetto alle vendite;

• Specialista Settore Alberghiero/Ristorazione;

• Specialista Settore High – Tech.

Il programma, inoltre, prevede anche delle attività rivolte al supporto e mentorship a favore degli allievi al termine di ciascun corso.

Come poter partecipare?

Tutti coloro che sono seriamente interessati a questo progetto di Intesa SanPaolo avranno la possibilità di candidarsi attraverso l’apposito form online, di cui sotto vi riportiamo il link, e continuare nelle seguenti modalità:

– cliccando su ‘invia la tua candidatura’ e seguendo il relativo link;

– selezionando il corso e la sede di interesse;

– cliccando su ‘candidati’ ed effettuando la registrazione gratuita.

Il link della pagina è:

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html