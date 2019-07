Corrispettivi telematici, la Legge numero 58/2019, di conversione del decreto Crescita, introduce l’obbligo di invio

entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazione dell’imposta. Inoltre è prevista una moratoria di 6 mesi per l’attivazione del registratore telematico; infatti nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, purché siano rispettati i termini di liquidazione dell’imposta.

Corrispettivi telematici: trasmissione e sanzioni con registratore di cassa e senza, le novità