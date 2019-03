La pensione è diritto non una ‘gentile’ concessione: forse è ora di fare giustizia

La pensione in Italia è un diritto riconosciuto dalla stessa Costituzione. L’articolo 38 della Costituzione recita “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.”.

La pensione, quindi, che il lavoratore accantona durante la sua vita lavorativa, deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. La pensione, quindi, è un diritto del lavoratore e laddove manca la pensione previdenziale esiste quella assistenziale (Assegno sociale).

Pensioni…cosa è cambiato negli ultimi anni?

Negli ultimi 25 anni ci sono state 8 contro riforme pesantissime che hanno tolto sempre di più i diritti a miliardi di lavoratori e pensionati.

riforma Amato 1992 che con la modifica della perequazione automatica della pensioni ha sganciato queste ultime dalle variazioni salariali

riforma Dini del 1995 con l’introduzione del calcolo contributivo ha creato il divario tra giovani e anziani distruggendo l’unità nel mondo del lavoro (con il calcolo contributivo vi è un calo della pensione di circa il 40% rispetto al retributivo); ha introdotto il calcolo della pensione legato all’aspettativa di vita e ha cancellato le pensioni di anzianità a 35 anni di contributi senza vincolo di età introducendo al tempo stesso le finestre di attesa di 3 mesi

riforma Prodi 1997

Riforma Maroni 2004: pensione di anzianità con 35 anni di contributi solo a 60 anni e finestre che passano da 3 a 6 mesi

Riforma Sacconi Brunetta 2009: a partire dal 2015 indicizzazione dell’età pensionabile su aspettativa di vita Istat

Riforma Tremonti 2010: finestra di 12 mesi per accedere alla pensione per dipendenti, di 18 mesi per gli autonomi

Riforma Fornero 2011: via pensione di anzianità a 40 anni di contributi, pensione di vecchiaia a 67 anni, esodati e blocco indicizzazione al costo della vita.

E i diritti?

Dal 1992 il valore delle pensioni, rispetto al costo della vita è diminuito del 40%.

Dove è finito il diritto alla pensione dignitosa basata sulla qualità e la quantità del lavoro? Dal 1992 si è pensato a come fare cassa sulle spalle dei pensionati riducendo pian piano il loro potere di acquisto, la loro pensione, portando i pensionati italiani sempre di più verso la soglia di povertà.

Si è giunti ad avere pensionati che dopo una vita dedicata al lavoro non riescono, con la pensione che percepiscono ad arrivare a fine mese. E lo Stato Sociale dov’è? Pensa solo a se stesso e non più ai suoi cittadini.

Forse è ora di fare una riforma che riporti le cose nella giusta prospettiva, che porti i pensionati a vivere serenamente la propria vecchiaia dopo una vita di lavoro e sacrifici, magari andando a tagliare da qualche altra parte e non sempre e solo sui cittadini che oltre a non avere i soldi per vivere sostengono lo stato anche con le tasse.