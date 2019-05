Lavorare con H&M: profili richiesti, come candidarsi e altro ancora

Chi non è mai entrato almeno una volta in un negozio di H&M? Bhe, più o meno tutti. Ma la vera domanda è: com’è lavorare per H&M? Si tratta di un ambiente vivace, veloce, variegato, e con ritmi lavorativi elevati, grazie anche al fatto che si tratta di un’azienda sempre in crescita. Per questo motivo, l’azienda è in continua ricerca di nuovi talenti per ogni area aziendale. Inoltre, con H&M c’è la possibilità non solo di lavorare in Italia, ma anche all’estero, sia nei negozi che negli uffici centrali. Vediamo quali sono i profili richiesti per lavorare con H&M.

H&M cerca personale, i posti disponibili

Negozio

Si cercano le seguenti figure professionali:

• Sales Advisor, figura tra le più importanti in azienda, un ottimo modo per iniziare la carriera in H&M

• Department Manager, responsabile di un reparto vendita

• Visual Merchandiser, figura che con la sua creatività sa presentare gli abiti in maniera attraente

• Store Manager, il responsabile del punto vendita

• Office support, responsabile dell’organizzazione giornaliera dell’Ufficio Cassa.

• Agente del servizio clienti online, assistente telefonico e addetto alla gestione delle richieste sugli ordini online

• Team Coach del Servizio Clienti, responsabili del servizio clienti

Logistica

Questo è il settore della distribuzione della marce e si cercano:

• Collaboratore, ha il compito di scaricare e smistare i capi in arrivo giornalmente tramite camion o nei container, mantenendo le strutture pulite e in ordine

• Manager, responsabile della fornitura della merce nei negozi

Corporate

Il vero e proprio dietro le quinte di H&M all’interno dell’Head Office di Stoccolma, in Svezia:

• Buying and Design

• IT

• Business Controlling

• Finance and Accounting

• Online

• Interior

• Visual

• Merchandising

• Marketing

• Production

• Logistics

• Sostenibilità

• Communications and Press

• Human Resources

I vantaggi di lavorare per H&M

Il primo sicuramente è il fatto di avere uno sconto per gli acquisti da H&M in tutto il mondo. Inoltre, H&M Incentive Program incoraggia e premia l’impegno mostrato tutti i giorni dai suoi dipendenti e il loro coinvolgimento a lungo termine. Una prima donazione viene fatta da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefan Persson e della sua famiglia, insieme ai futuri contributi del gruppo H&M, i quali verranno equamente distribuiti ai dipendenti nel corso del tempo, senza badare alla posizione e al salario percepito.

Lavora con H&M

In Italia si cercano soprattutto candidati o candidato come Sales Advisor con contratto a chiamata part-time. Il suo compito è quello di accogliere la clientela all’interno dei negozi, assisterla offrendo un servizio eccellente.

Requisiti:

• dinamicità e capacità di lavorare in team

• disponibilità all’apprendimento costante

• passione per la moda e lo shopping

Trattasi di un contratto a chiamata per occuperà il soggetto dal lunedì alla domenica, in un numero variabile di ore in base alle necessità organizzative del negozio. E’ possibile candidarsi per le sedi di:

• Lombardia: Milano, Corso Vercelli; Bellinzago Villa Fornaci; Orio Center; Vigevano, Il Ducale Shopping Mall; Centro Commerciale Fiordaliso; Lecco, Via Roma; Limbiate Via Garibaldi

• Lazio: Viterbo, Via Matteotti; Roma Est; Roma Da Vinci; Centro Commerciale GranRoma per Nuova Apertura

• Puglia: Bari; Barletta Mongolfiera; Foggia GrandApulia;

• Veneto: Padova; Conegliano, CC Conè; Venezia Valecenter

• Emilia Romagna: Piacenza Via XX Settembre

• Friuli Venezia Giulia: Villesse, Tiare Shopping

• Campania: Marcianise, CC Campania

Inoltre, H&M cerca anche uno Store Manager su tutto il territorio nazionale, con almeno 2/3 anni di esperienza nel ruolo e una laurea in Business.

Altre posizioni aperte:

• Superuser in Logistics a Casalpusterlengo (Lodi)

• Visual Merchandiser a Bolzano e in Toscana

• Junior Accountant H&M Italy a Milano

Lavorare per H&M a Stoccolma

Le figure richieste sono:

• Business Controller to Global Buying Office

• Fashion Print Design Assistant

• Fashion Design Assistant

Come candidarsi

Per potersi candidare vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina degli annunci del sito di H&M. Lì troverete tutto ciò che vi serve.