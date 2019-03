Lavoro estivo in USA, Australia e Canada per i giovani dai 16 ai 35 anni

In particolare, questa offerta lavorativa per i giovani è stata realizzata da parte del comune di Verona. Maggiori informazioni per il lavoro all’estero saranno esposte il prossimo giovedì 14 marzo, dalle 15 alle 17, presso la sede del Servizio Promozione Lavoro – Sportello di via Macello, 5. In tale sede saranno presentati tutti i dettagli relativi al lavoro e tutte le opportunità che lo stesso potrà offrire. Sicuramente, prima fra tutte, la possibilità di dare un tocco di internazionalità al proprio curriculum.

Lavoro estivo all’estero, tutte le informazioni

E’ stato scelto il periodo estivo perché, nella prassi comune, è quel periodo che permette soprattutto agli studenti di avere un attimo di respiro e staccare dalla scuola. Si tratta non solo di un’opportunità lavorativa che formerà sicuramente chi deciderà di andare, ma anche di tipo culturale, il che non guasta mai.

Nel giorno 14 marzo, a seguito della illustrazione del progetto, i giovani tra i 16 e 35 anni interessati faranno dei colloqui esprimendo la volontà di candidarsi. Questa è solo uno dei vari incontri che si avranno fino al giorno 9 maggio. Ci teniamo a precisare che i giovani avranno la possibilità di lavorare anche in Italia e in Europa. Per i minori è richiesta la firma dei genitori sulla scheda di iscrizione.

Qualora il numero di giovani interessati al lavoro dovesse superare il numero 40, l’iscrizione non risulterà più gratuita. E’ possibile iscriversi entro e non oltre il giorno 12 marzo, alle 13. Per avere il modulo di adesione lo si può scaricare online dal portale del Comune di Verona, e dopo averlo compilato, lo si deve inviare alla mail lavoro@comune.verona.it. Oppure, è possibile richiederlo presso il Servizio Promozione Lavoro – Sportello, in via Macello 5, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Si tratta davvero di un’ottima opportunità di lavoro per tutti i giovani che sono davvero interessati a fare qualcosa e costruirsi un futuro attraverso un’offerta di lavoro del genere.