Buone notizie per chi ama lavorare nel settore del turismo. Infatti, è stata resa nota la possibilità di lavorare in Toscana, precisamente a Follonica, in Grosseto, in occasione dell’apertura di un nuovo resort. Si parla di ben 70 posti di lavoro nuovi nuovi di zecca per quanto riguarda il personale. La struttura vedrà la luce soltanto entro la prossima primavera. Per chi ha intenzione di candidarsi, ricordiamo che la campagna di recruting è già aperta.

Follonica ed il resort The Sense

Il nuovo resort si chiama ‘The Sense’ ed è situato nella bella Toscana, a Follonica. La struttura ricettiva, è stata realizzata dal Gruppo Ficcanterri, che è già proprietario di altri alberghi nelle province di Livorno e Pistoia. Ma questo sarà il primo ‘Experience Resort’ toscano, ovvero ideato per offrire una esperienza suggestiva ai clienti, sia per la posizione in cui è collocato sia per l’elevato standard dei servizi.Per quanto riguarda la costruzione, i lavori sono già in corso e l’inaugurazione è prevista per maggio 2019, anche se non è ancora nota la data precisa.

La struttura di The Sense

La zona dove sorge il The Sense a Follonica è situata nella ex colonia estiva di proprietà della Cariplo. La maggior parte delle costruzioni esistenti sono state demolite per far posto a 5 nuovi edifici, che costituiranno il nuovo complesso, situati all’interno di una pineta e in una location esclusiva, da cui è possibile vedere il golfo di Follonica. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura in grado di offrire ai visitatori un percorso sensoriale che spazia dalle bellezze paesaggistiche alla cucina della Toscana e del territorio della Maremma.

Il personal richiesto

Le opportunità di lavoro a Follonica sono rivolte ad Addetti Reception, Ristorazione, Bar e Assistenza clienti.Oltre ai lavoratori che saranno assunti presso la struttura, il complesso ha creato altre opportunità di impiego grazie ai cantieri. Infatti, questi ultimi impegnano 60 Operai, con la prospettiva di arrivare a 100 una volta che i lavori saranno a pieno regime.

Come candidarsi

I futuri candidati interessati alle assunzioni del The Sense di Follonica possono candidarsi visitando il portale web dedicato alla struttura, cliccando su ‘Careers’ e inviando un breve video di presentazione di circa 60 secondi al contatto Whatsapp indicato, oppure compilando l’apposito form online e allegando il curriculum vitae.