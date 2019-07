Rassegna stampa di oggi 25 luglio 2019 su: Permessi legge 104; Domanda ANF; Assegno di Mantenimento; Anticipo TFS; Lavoro in crescita; Successione e locazione immobili; Riforma pensioni nel 2020 con ingresso della Quota 41 per tutti; Testamento Olografo; Bonus matrimonio; tutte le novità della giornata.

Permessi legge 104 e contributi figurativi

I permessi legge 104 secondo l’art. 3 comma 3, consistono in 3 giorni al mese e si possono fruire per se stessi o per il familiare con handicap grave. I permessi sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto sia ai fini della misura pensionistica. In merito alla contribuzione figurativa, abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Permessi legge 104: contributi validi per diritto e misura?

Domanda assegni familiari: l’Inps mette a disposizione nuove funzionalità

L’Inps con il messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, chiarisce le nuove funzionalità per fare domanda telematica degli assegni familiari (ANF). È possibile leggere qui il messaggio Inps: Domanda assegni familiari (ANF), nuove funzionalità

Assegno di mantenimento: quando può essere revocato

Abbiamo trattato in quest’articolo una tematica molto forte in merito alle separazione e divorzio con figli. Sempre più le domande su quando è come è possibile revocare l’assegno di mantenimento del figlio, quando questi diventa autonomo o compie la maggiore età. Abbiamo racchiuso in quest’articolo tutte le ultime novità in merito: Assegno di mantenimento: il genitore può chiedere la revoca? Le novità

Anticipo TFS: tempi, costi e domanda

Come e quando è possibile chiedere l’anticipo TFS? Abbiamo trattato le ultime novità sull’anticipo TFS, i costi per i dipendenti che ne faranno richiesta e come funziona il finanziamento con le banche. Con questa misura la disparità tra dipendenti pubblici e privati non si abbrevia, ma cresce sempre di più. È possibile leggere qui le ultime novità in merito: Anticipo TFS e riflesso sulla pensione: banche aderenti, interessi e domanda, le novità

Lavoro: assunzioni in crescita

L’Osservatorio sul precariato ha pubblicato i dati di maggio 2019. Forte crescita nel settore privato, le assunzioni sono state 3.004.837. Confrontando il periodo con l’anno precedente si è avuta una crescita dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti di apprendistato. In diminuzione i contratti a tempo determinato e di somministrazione.

Leggi le percentuali di crescita qui: Lavoro: in crescita i contratti a tempo indeterminato del 62,6% e conferme apprendistato

Successione e immobili locati a chi spetta la detrazione?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 27 aprile 2018 n. 7/E, in materia di successione e immobili locati, ha ribadito che: “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”, precisando che “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre. Leggi la notizia completa qui: Successione e immobili locati, le detrazioni si trasferiscono all’erede

Riforma pensioni nel 2020, quali novità?

Tante le novità che saranno incluse nella prossima legge di Bilancio 2020 in materia di pensioni. Dopo l’estate il Governo studierà tutte le misure. Abbiamo trattato le principali novità attualmente allo studio, in quest’articolo: Riforma pensioni 2020: quali novità potrebbe portare la legge di Bilancio?

Pensione Quota 41 per tutti

La nuova riforma pensioni nel 2020 prevede anche la Quota 41 per tutti senza vincoli e paletti, solo con 41 anni di contributi. Questa è la promessa del Governo, ricordiamo che la Quota 41 per tutti doveva entrare in vigore già nel 2019 insieme alla Quota 100, come previsto dal Contratto di Governo a firma di Di Maio e Salvini. Per mancanza di fondi è stata spostata nel 2020. Purtroppo, le voci discordanti non fanno ben sperare in una sua possibile attuazione. Vediamo cosa sta succedendo: Pensione Quota 41 per tutti senza paletti e vincoli dal 2020, la Fornero contraria

Testamento olografo

Il testamento olografo è un ottimo strumento per lasciare agli eredi i propri beni. Non tutti sanno come e cosa fare, in quest’articolo troverete tutte le indicazioni, inoltre è spiegato nel dettaglio quali sono i beni che si possono lasciare agli eredi: Testamento olografo: di quale quota di patrimonio si può disporre?

Bonus matrimonio 2019/2020

Il bonus matrimonio è una proposta della Lega per incentivare i matrimoni religiosi, infatti è valida solo per coloro che si sposano in chiesa. La proposta di legge non è stata ancora approvata e non si sa se verrà approvata. Per leggere tutte le novità su questa misura, consigliamo di leggere: Bonus matrimonio giovani coppie, cos’è e come funziona